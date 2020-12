Enigmático monolito navideño aparece en Estados Unidos (video)

El monolito apareció el 25 de diciembre en San Francisco, en Estados Unidos. A diferencia de otros, de estructuras metálicas, este era de pan de jengibre y tenía gomitas.

Algunas personas posaron junto al monolito e incluso lo probaron. Al igual que con los demás monolitos, en este caso tampoco se conoce quién colocó la galleta gigante en Corona Heights Park.

La dulce aparición ha sido calificada como un "milagro de Navidad" en redes sociales.

"Huele bien. ¿Puede el glaseado mantener todo eso unido?", señaló una persona en Twitter junto a un video del monolito. La enorme galleta tiene aproximadamente tres metros de altura.

“It smells good.”

“Can frosting hold all that together?”



San Francisco encounters a gingerbread monolith at Corona Heights Park. pic.twitter.com/DLJpBRYzWu — scott budman (@scottbudman) December 25, 2020

Las imágenes y videos de quienes han visitado el monolito ya han empezado a viralizarse.

"Lo dejaremos hasta que la galleta se desmorone. Todos merecemos un poco de magia en este momento", aseguró Phil Ginsburg, gerente del Departamento de Parques y Recreación de San Francisco.

There was also a rainbow pic.twitter.com/i7GHHGGhQM — Anand Sharma (@aprilzero) December 25, 2020

*Con información de ElTiempo y T13

