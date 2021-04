Enrique Guzmán entablará una demanda contra Frida Sofía

Enrique Guzmán emprenderá acciones legales en contra de su nieta, Frida Sofía, luego de que ella informara en una entrevista que fue víctima de abuso sexual por parte de él.

El rockero de 78 años dijo que procederá legalmente luego de que el 7 de abril ella lo acusara en televisión en el programa 'De primera mano' de haberla "manoseado" y "hecho cosas feas" desde los 5 años.

La familia Guzmán y Pinal, está en el ojo del huracán luego de las estremecedoras declaraciones.

Tras esto, ha salido en redes sociales a luz los momentos en que Guzmán fue inapropiado con diversas actrices, incluidas, su ex esposa Silvia Pinal, como los tocamientos impropios a Verónica Castro y testimonios de Lorena Velázquez, Carmen Salinas y Maxine Woodside.

Frida Sofía no ha revelado si tomará acciones legales en contra de su abuelo, luego de afirmar también que su abuelo también maltrató a Alejandra Guzmán, a quien "le tiró los dientes", y "violó" a su abuela Silvia Pinal.

Según una publicación de TVNotas, la demanda será presentada en Estados Unidos, en donde ella reside.

"Sí (la demandaré), llegaré hasta las últimas consecuencias... Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder, de hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso", argumentó.

"Me han hecho mucho daño y hay que reclamar... yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma", dijo en pasadas entrevistas, Luis Enrique Guzmán, el único hijo varón del cantante, dijo a 'Venga la alegría' que se procederá legalmente y que hay "testigos" para defender a su padre.

Sergio Mayer, conocido por apoyar recientemente a las víctimas de abuso por parte de personalidades mediáticas, recalcó que si Frida Sofía quiere poner una demanda por el presunto abuso sexual que sufrió, puede hacerlo pues, recientemente, la ley mexicana amplió el plazo de prescripción ante delitos de este tipo.

