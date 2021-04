Enrique Guzmán se presentó en el programa "Ventaneando" para asegurar que nunca tocó a su nieta Frida Sofía, como ella afirmó en una entrevista.

EN CONTEXTO: Frida Sofía declaró que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella

Guzmán explicó que nunca estuvo solo con Frida Sofía, además explicó que, tal vez su nieta recordaría algún tocamiento de otra persona y se lo atribuyó a él, por la cercanía que tiene con la familia, agregando que no sabe qué hará para reponerse de esto.

“En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, dijo en el programa en vivo.

"Se acordará de alguna tocada de alguien y que me lo echa a mi, que alguien le haya hecho ese daño y me lo replica a mi, porque soy el más cercano de su familia, no entiendo, ese sentimiento, es culpa del periodiquero, pero él tiene razón, el tiene que sacar jugo a su entrevista y a eso se dedica, de eso vive, es un miserable, conociéndome, no debió haber pasado una entrevista así, sin haber, por lo menos, metido una opinión, mía, pero él va a lo suyo y cada quien hace lo suyo... algún día le voy a romper el hocico si es necesario", dijo.

Enrique Guzmán acudió al programa "Ventaneando" para dar su versión de las declaraciones de Frida Sofía. (Foto: Ventaneando)

"Alejandra se siente mal, porque esto que estoy viviendo, ella lo lleva viviendo 30 años, ella se ha escudado mucho en problemas que la han complicado después", agregó asegurando que su hija se le está yendo de las manos.

“Sí, en algún momento quise suplir el boquete que le hizo su mamá con mi presencia, pobrecita porque no tiene más remedio que vivir de lo que pueda, no la he tocado en mi vida”, dijo a Paty Chapoy, con lágrimas en los ojos.

Guzmán expresó que el motivo de esta acusación pudo haber sido que Alejandra le retiró a su nieta el dinero que le daba para sus gastos de una cuenta de banco que ella tenía.

“Si esa es la razón por la que le está moviendo el tapete a Frida, entonces Frida está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y decir lo que quiera, lo que el periodista quiera, y de ahí sacar un dinero”, expresó el cantante envuelto en la polémica.

“Yo no tengo rayas en el tigre, es la primera vez que me rayan el tigre”, dijo. También aseguró que ni a sus amigos o enemigos les ha puesto una mano encima.

Enrique dijo que lo peor de este caso de supuesta acusación era que Frida Sofía se lo llegara a creer o ya lo creyera.

Así envió un mensaje a su nieta:

“No sé que te hice, más que quererte, ojalá que lo que encuentres en mí, sea alivio y no un daño más".

Lo peor es que no le encuentro salida, ahorita voy a salir, me subiré al auto de mi asistente y me esconderé detrás del asiento del coche para ocultarme de las miradas, de la gente que me dice ‘usted también anda tocando niñas de 5 años’”, dijo.

Frida Sofía mencionó en el programa De primera mano que su abuelo la manoseaba desde que tenía 5 años.

