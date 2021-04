Frida Sofía declaró que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella desde que tenía cinco años de edad.

"Traición, tras traición, tras mentira (..) de mi tío, de mi abuelo, de Michelle, por eso las mandé a todas a la fregada", dijo la hija de Alejandra Guzmán durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en "De primera mano"

La confesión sorprendió a todos los fanáticos, ella está alejada la dinastía Pinal desde hace varios años.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo... siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, dijo y al hablar se notaba afectada.

“Me manoseó desde los cinco... Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito... ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, refirió la modelo al hablar de Enrique Guzmán.

"Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá.., .bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar enojada?”, reveló.

Luego, con lágrimas en los ojos afirmó que los novios de su mamá hacían lo mismo, al ser cuestionada de si había pasado con los galanas de Alejandra Guzmán.

“Varios, desde los 5 hasta los 11 o 12, varios hombres que mi mamá conocía y en el cuarto del hotel, entonces ya que estaba mi mamá o dormida o inconsciente, siempre… (Alejandra) varias veces (tenía sexo estando yo ahí), no es como que lo hacía de siéntate y veme, pero nunca cerraba la puerta o los sonidos…”, añadió.

Ante la pregunta de si los hombres, después de haber estado con Alejandra la manoseaban a ella, contestó:

“Algunos, no todos, obviamente”, luego admitió su primera relación sexual fue con un hombre de los que acudían con su madre, aunque no especificó que se tratara de una violación: “sí, con alguien que ni sé cómo se llama”.

Enrique Guzmán no se quedó callado, a través de sus redes sociales contestó a las serias acusaciones que su nieta hizo:

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”.

