"No estamos viviendo un momento agradable", dice entrenador del PSG por Messi

Lionel Messi fue suspendido de los entrenamientos y de los partidos del PSG durante dos semanas, sin goce de salario, por viajar a Arabia Saudita sin consentimiento del club parisino.

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, que se expresaba por primera vez sobre la suspensión de la estrella argentina Leo Messi, indicó este viernes 5 de mayo que "no comentará" la "decisión" de la dirección del club.

"Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento", explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.

"VEREMOS CUÁNDO VUELVE Y QUÉ PASA"



Christophe Galtier confirmó la sanción del PSG a Messi y aseguró que la decisión fue exclusivamente de la dirigencia. pic.twitter.com/19DW41IRT4 — TyC Sports (@TyCSports) May 5, 2023

Suspensión contra Messi

El club abrió el martes 2 de mayo un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina, suspendido durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita realizado sin el acuerdo de su club. No se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Según varios medios, la sanción durará dos semanas, una información que el club no confirmó a la AFP.

Pero Messi, que en junio cumplirá 36 años, cuya salida del PSG es probable a final de temporada, ¿volverá a jugar después de esta suspensión con el club parisino?

"Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado", respondió Christophe Galtier.

Tras la insistencia de la prensa, Galtier amplió un poco más y dijo que existen incongruencias en lo que se vive en el plantel y los relatos de los medios de comunicación. "Hay un desfase entre lo que puedes decir, todo lo que puedes inventar y la realidad del vestuario. Decirles que estamos viviendo un período agradable, no, eso les concedo. Pero los jugadores trabajan. No creas que a los jugadores le simporta un carajo las derrotas. Vi su reacción tras la caída ante el Lorient. Todos estamos preocupados", concluyó.