¡Histórico! Equipo haitiano elimina a uno de la MLS de la Champions League

El equipo caribeño viajó con pocos elementos por falta de Visa, pero aún así hizo historia.

El Austin FC de la MLS quedó fuera de la Liga de Campeones de Concacaf 2023 a pesar de sus intentos de remontada en el partido de vuelta de los octavos de final del martes, venciendo al Violette AC de Haití por 2-0, pero perdiendo 3-2 en el global.

El partido parecía una misión complicada para el cuadro estadounidense, pero la falta de jugadores por no contar con Visa, parecía ser un obstáculo para el cuadro caribeño y una ventaja para los texanos.

Sin embargo, con sus pocos recursos, los haitianos soportaron los ataques, y pese a caer 2-0 en su visita, la victoria en casa por 3-0 les permitió clasificar históricamente a los cuartos de final de la máxima competencia de la Concacaf a nivel de clubes.

Y pese a que el referí dio 10 minutos de adición, el cuadro estadounidense nunca pudo empatar el marcador para al menos definir la serie en penales.

LOOK AT WHAT IT MEANS TO @VACHAITI pic.twitter.com/5lOYfIUhCU — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 15, 2023

Ahora, el Violette espera conocer a su rival en la siguiente ronda, ahora con más deseos de extender su racha histórica.

Cabe recordar que el Violette no cuenta con una liga activa y que no juega desde hace varios meses.