"Las Diablitas de Hondzonot", el equipo de sóftbol formado por mujeres mayas

Un grupo de mujeres de la Riviera Maya formó un equipo de sóftbol al que llamaron "Las Diablitas de Hondzonot", en el que las 18 integrantes usan su indumentaria maya durante los partidos y aseguran que así se sienten más cómodas y ágiles durante el juego.

Ellas son parte de la comunidad de Hondzonot, ubicada a 80 kilómetros de Tulum, en Quintana Roo.

El equipo nació en 2018 y, según el medio mexicano El Universal, las mujeres se nombraron "Diablitas" debido a los calificativos que recibían en su comunidad: mandonas y rebeldes, pues no dejan que el machismo interfiriera con su pasión por el deporte.

Decidieron usr su huipil para jugar porque se sienten más ´comodas. (Foto: AFP)

La capitana del equipo, Fabiola May, dijo que la mayoría de las integrantes son amas de casa o se dedican al bordado, algunas hacían otros trabajos com la venta e artesanía, pero debido al Covid-19 ya no pudieron continuar.

“Dicen que nosotras no tenemos nada que hacer ahí. La costumbre de un pueblo es que los hombres manden, si sales o no sales, pero nosotras tenemos a nuestra familia y siempre apoyan en nuestro juego. Aunque perdamos o ganemos, nosotras las mujeres seguimos demostrando que podemos jugar un deporte que nos guste”, explicó.

Antes de usar el balón especial aprendieron con una pelota de tenis. (Foto: AFP)

También contó que muchos hombres les prohibieron a sus esposas que les dirigieran la palabra.

Aprendieron a jugar con una pelota de tenis, luego la cambiaron a la del deporte oficial.

“Nosotras jugamos con hüipil, así jugamos siempre, jugamos descalzas porque corremos más rápido sin zapatos, igual en el campo, el ayuntamiento nos dio unos uniformes, pero lo mantenemos así, no tiene caso usar uniforme”, explicó May al medio.

La agrupación ha sido tachada de rebelde. (Foto. AFP)

Las "Diablitas" se reúnen los martes y jueves a jugar, muchas dicen que usan el deporte para distraerse de los problemas familiares.

En el campo ellas disfrutan cada momento más unidas que nunca.

Son ágiles en el campo. (Foto: AFP)

MIRA EL VIDEO: