Vadhir Derbez habla tras fuertes acusaciones en su contra

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Vadhir Derbez habló en medios tras una acusación de abuso sexual, afirmando que lo están extorsionando con el caso.

El actor y cantante negó las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual y afirmó que se trata de un intento de extorsión.

El hijo de Eugenio Derbez apareció en la televisión mexicana, además de su abogado, asegurando que tiene pruebas que demuestran su inocencia.

La acusación

Una modelo estadounidense de 19 años denunció en la Fiscalía de Delitos Sexual que fue abusada el 2 de abril, durante la grabación de un videoclip musical en Coyoacán, ella formaría parte de la producción.

Esto dice el abogado

El representante legal de Vhadir asegura que se trata de un grupo de extorsionistas que comenzó a buscar al actor a través de redes sociales y a su número personal, afirmando que existía esta acusación y le exigían $350 mil a cambio de no proceder de manera legal.

Además el equipo del actor indica que no ha recibido ninguna notificación oficial de la denuncia ni hay acceso formal a la carpeta de investigación. En el programa "De primera mano", de Imagen Televisión, donde se presentó el famoso asegura que sí logró obtener la carpeta oficial.

"No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado les cuente, pero sí estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto [...] No pasó nada", dijo.

El actor insistió en que nunca estuvo solo con la denunciante y que en la filmación había varias personas y hay testigos y material audiovisual disponible.

"Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió", agregó, respondiendo "Nada" al ser cuestionado directamente sobre los hechos.

Ellos aseguran que los extorsionadores mencionaron detalles de la supuesta carpeta de investigación y amenazaron con liberar una orden de aprehensión si no se realizaba el pago.

"Entendemos que es una red de delincuencia organizada, un grupo de una mafia colombiana con alguna mafia mexicana. Tenemos más o menos identificado", señaló el abogado, afirmando que hay grabaciones de cámaras de seguridad.

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