Walmart impulsa formación para proveedores en Guatemala

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Con el objetivo de fortalecer su cadena de valor local, Walmart anunció una alianza con Cámara de Industria de Guatemala (CIG) para implementar el Programa de Profesionalización Empresarial para pymes, "Fortalecimiento Empresarial para Proveedores", una iniciativa dirigida a pequeñas y medianas empresas guatemaltecas.

El programa forma parte de Una Mano para Crecer, iniciativa de Walmart enfocada en apoyar a pequeñas y medianas empresas manufactureras mediante herramientas, acompañamiento y oportunidades de formación para fortalecer sus capacidades dentro de la cadena de valor.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

En esta etapa, 20 pymes guatemaltecas participarán en el programa, luego de ser seleccionadas por su interés y compromiso. Las empresas recibirán capacitaciones sin costo, ya que Walmart asumirá el financiamiento total del proceso formativo, que se desarrollará de mayo a noviembre de este año.

La iniciativa da continuidad al trabajo realizado con este grupo de proveedores desde finales del año pasado, cuando accedieron a una herramienta interna de Walmart enfocada en el Way of Working (forma de trabajar), con el fin de comprender los procesos operativos de la compañía.

Ahora, el enfoque se amplía hacia el fortalecimiento de sus propios negocios, con contenidos prácticos relacionados con áreas estratégicas, comerciales, financieras y operativas.

Según Walmart, la incorporación de Cámara de Industria como ejecutora del programa responde a su experiencia en procesos de capacitación empresarial. A través de la iniciativa, las pymes tendrán acceso a conocimientos aplicables a sus operaciones diarias.

“El programa está diseñado para fortalecer las capacidades de gestión de las empresas, brindándoles herramientas que impacten positivamente su desempeño estratégico, comercial, financiero y operativo. ” Luis Arturo Ramírez , subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala.

Por su parte, Andrea Monzón, directora general de Operaciones de CIG, señaló que este tipo de alianzas contribuyen al desarrollo empresarial y al fortalecimiento del talento humano a través de la capacitación.

La ejecutiva agregó que, mediante la Escuela Industrial de Negocios, la Cámara de Industria promueve acciones orientadas al crecimiento de las pymes y a la generación de empleo formal.

Con esta iniciativa, Walmart busca continuar impulsando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas guatemaltecas, fortaleciendo sus capacidades para responder a las dinámicas del mercado.