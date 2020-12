El exministro de Energía y Minas, Erick Archila, envió un comunicado de prensa rechazando los señalamientos que realiza la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dentro del caso que llamó Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas.

Archila dice que vive en Estados Unidos "de manera completamente abierta y transparente" y consideró que la FECI y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comenzaron una persecución política en su contra desde 2015.

"Se presentó un caso fabricado con el único fin de hostigarme por supuestos eventos que ocurrieron hace más de 7 años", se lee en el comunicado.

Asegura que aunque su residencia es pública "las instancias que me atacan nunca me han buscado o citado, ni tampoco me han dado la oportunidad de participar en la defensa de los casos en mi contra", se lee en el comunicado enviado a nombre de Erick Archila.

El exministro asegura que denunció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo han intentado extorsionar personas que dicen se han presentado como agentes del Ministerio Público: "Han intentado extorsionarme (...) de no efectuárseles un pago descomunal de dinero, se abrirían nuevos cargos en mi contra", afirma Archila en el documento.

Nueva orden de captura

A petición de la FECI se giró una nueva orden de captura en contra de Erick Archila. Esta es la segunda orden de captura en contra del exfuncionario, ya que la primera se realizó en 2016 por el caso Cooptación del Estado.

El exfuncionario se encuentra en Estados Unidos. En enero de 2017 se conoció que fue detenido en aquel país por problemas migratorios, aunque se encuentra libre bajo fianza.

