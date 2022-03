Jueza Erika Aifán se va de vacaciones en medio de diligencias de antejuicio

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, se encuentra gozando de vacaciones desde el 8 de marzo.

EN CONTEXTO: Erika Aifán se presenta ante juez por antejuicio en su contra

La jueza Erika Aifán confirmó que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le concedió gozar de 20 días de vacaciones a partir del 8 de marzo, hasta el 4 de abril.

Explicó que el Organismo Judicial "le debe" seis períodos de vacaciones.

En 2021 programó las vacaciones en el tiempo que otorga el Organismo Judicial a los jueces. No obstante, no pudo gozar de ese tiempo de descanso porque el juzgado que preside no tenía un secretario nombrado y las tareas administrativas no podía delegarlas en nadie más.

Aifán no ha gozado de vacaciones desde 2016, año en que fue nombrada jueza de mayor riesgo y se le trasladó al Juzgado D de Mayor Riesgo.

¿Quién queda en su lugar?

La presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, nombró como juez suplente en el Juzgado de Mayor Riesgo "D" a Edwin Osvaldo Ramírez Ventura.

Ramírez Ventura recientemente fue ascendido a juez de primera instancia y se ha desempeñado especialmente en el interior del país.

La primer audiencia que dirigirá está relacionada con la solicitud de medidas sustitutivas que realizó el exrector de la Usac, Estuardo Gálvez.

Antejuicio

La jueza Erika Aifán enfrenta un proceso de antejuicio a solicitud del Instituto de Magistrados.

El pesquisidor Roaldo Chávez recibió la declaración de Aifán y las pruebas de descargo y deberá rendir un informe donde recomienda a la CSJ si es viable no el retiro de inmunidad.

La denuncia menciona que Aifán, como jueza de mayor riesgo, autorizó diligencias de investigación a jueces y magistrados que gozan del derecho de antejuicio.

Estos operadores de justicia se encontraban relacionados al caso Comisiones Paralelas.