Erradican plantaciones de marihuana valorada en Q.17 millones

La Policía Nacional Civil informó sobre un hallazgo de más de 35 mil matas de marihuana en un área montañosa del caserío Ixchoch, en Las Cruces, Petén.

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) estuvieron a cargo de erradicar e incinerar dichas plantaciones.

En total de fueron eliminadas 35 mil 232 matas de marihuana las cuales estaban valoradas en Q17 millones 616 mil.

Las autoridades deberán investigar el caso para esclarecer los hechos. En la imagen se puede observar que las plantaciones se encontraban a lo largo de un terreno.

Las plantaciones estaban valoradas en más de Q. 17 millones. (Foto: PNC)