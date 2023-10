Escalofriante evento paranormal durante construcción de centro comercial en zona 16

-

En redes sociales se viralizó la escalofriante historia de supuestas apariciones durante la construcción de un conocido centro comercial.

A través del programa "Qué Piensa Guate" (QPG), un invitado mostró con un audio que durante los trabajos en el área de zona 16, que ahora está formada por comercios, hoteles y residencias, los albañiles vivieron eventos paranormales.

El investigador Fernando Andrade contó la terrorífica historia:

"Esto sucedió hace bastante tiempo en Cayalá y algunas personas han malinformado de lo que van a escuchar: durante la construcción de Cayalá, se dice que se botó mucho bosque, no sé si es cierto. La gente comenta que se botó mucho árbol, la gente que trabajó ahí empezó a escuchar que algo pasaba y se quejaban con los maestros de obra y los maestros de obra con el arquitecto y así, hasta que un ingeniero dijo: 'Son babosadas. Vamos a ver qué pasa, estos a mí no me van a venir con pajas. No quieren trabajar'. Yo fui el primero que recibió de primera mano ese audio que me prohibieron decir de dónde venía, pero se escucha bien cuando está el ingeniero velando para ver que lo que estaba pasando sí era cierto y se escuchó. Esto fue lo que escucharon en la noche".

"Eso no lo puede hacer un humano", dijo al mostrar los desgarradores lamentos. "Ahorita vamos a escuchar algo, ahí es cuando abren el portón de una de las casitas improvisadas donde estaban durmiendo los cuates y el que estaba grabándolo es un ingeniero, para tener pruebas, para poder mostrarlo", termina.

De inmediato, muchos comentaron: "Antes todo era monte y dicen que por ahí había un árbol enorme encantado", "El lamento es diferente, pudo ser otra entidad. Yo ya escuché y es un lamento indescriptible que eriza la piel", "Hay más relatos de gente que trabajó por ahí. Por la noche escuchan niños jugando en un árbol por donde está la cebra", "Yo trabajé en la limpieza cuando se empezó a poblar el comercio y sí lo asustaban a uno, más en los parqueos", "Ahí la gente cortaba leña y asustaban", fueron algunos comentarios.

