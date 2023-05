¿Qué ocurrió el día de su supuesta desaparición? "Esme la Chapina" rompe el silencio

"Esme la Chapina" reveló por primera vez qué pasó la noche de su supuesta desaparición, cuando su familia puso una alerta Isabel-Claudina para buscarla.

La famosa asistió al podcast llamado "Wo-Men Artist" de Ariel Barrientos y ahí contó qué fue realmente lo que ocurrió.

Según Esme, todo inició por una pelea entre ella y su mamá:

"Yo tenía muchos problemas en la casa, vivía en la ciudad pero le dije a mi mamá 'mirá; estoy por agarrar un terreno, voy a comenzar a construir no puedo estar en la ciudad porque voy a comprar casa acá en mi pueblo, solo necesito que me tengás paciencia, un par de meses'. Yo siempre ayudé a mi mamá económicamente y le dije: 'en unos dos o tres meseS no te voy a poder estar ayudando económicamente solo teneme paciencia', pero no la tuvo".

"Ese día que estaba comprando mercadería, mi mamá sacó la cama y me dejó en el suelo, yo llegué y el nene me dijo: 'mirá mami yo me dormí con la mamita porque te quitó la cama' y me tocó dormir en el suelo, pero para no pelear y seguir con mis proyectos le hablé a otro mi amigo y le dije: '¿me puedo ir a dormir a tu casa un par de días en lo que termino con este proyecto?', iba a dormir allá habiendo camas en la casa de mi mamá que yo había comprado", argumentó.

"Tenía muchos problemas en la casa, mi mamá me decía: '¿cuándo te vas a ir?, mirá, y el dinero pa cuando', yo le daba dinero pero para la comida del nene, ya no le daba lo que le doy comunmente y ella estaba como: 'andáte, sin dinero no te quiero', cosas de señoras, sé que me quiere porque ella me parió, pero su amor es diferente".

"Pasé llorando en la casa de mi amigo y le dije 'vos, no sé que hacer', ya no tengo dinero para seguir invirtiendo en la casa, gasté lo poco que tenía en mercadería, mi mamá con sus cosas, me sentí mal".

"Amaneció, yo no había desayunado, agarré mi moto, me fui donde mi mamá porque estaba mi ropa, saqué dos mudadas, las eché a la moto, yo dije, me voy a ir a un río a desestresar o a la playa, agarré rumbo, empecé a caminar"...

"Me acordé que una amiga vivía por ahí y la visité, donde mi amiga no había ni señal, ni tienda, ni señales de humo, era bien lejos, bien metido, ya no me dio ganas de salir, llegué con ella y me dijo que me acomodara, me sentí tan en paz que no tuve necesidad de estar en el teléfono, pasé dos noches con ella pero ni en cuenta porque no había señal", explicó.

"No avisé, solo mandé un mensaje a una mi amiga antes de entrar a la aldea de mi otra amiga, le dije; 'mirá no me voy a conectar o tocar mi teléfono, no te preocupes, estoy bien', no dije donde estaba pero solo le dije a mi mejor amiga eso".

"La segunda noche mi amiga me dice: intentemos agarrar señal, subimos a la terraza y en eso comienzan a llegarle mensajes a ella: 'vos, la Esme desaparecida' y me dice: '¡Esme qué hiciste! me van a meter al bote por tu culpa, la gente está diciendo que estás desaparecida', intenté agarrar señal y me comienzan a entrar infinidad de mensajes, pero lo malo era que podía leer pero no podía enviar, respondía y no se mandaban, trataba de hacer historias y no se subían", explicó.

"Mi mejor amiga me dijo: 'vos, sé que estás bien pero se armó, saliste en las noticias, en la tele, en la radio, en Chiquimulilla la gente está diciendo que estás muerta', supuestamente habían publicado una foto mía y me dijo que llegaron los de la División Especializada En Investigación Criminal DEIC, a la casa y se querían llevar presa a mi mamá y a mi mejor amiga", continuó.

Mira aquí sus declaraciones

