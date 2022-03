El español que comparte la cultura guatemalteca en su cuenta de TikTok

Paulino es un español que se enamoró de Guatemala y desde su visita al país se ha dedicado a mostrar lo que más le gustó.

"Me impactó muchísimo el país, sus recursos naturales y su gente, nunca me la habría imaginado así, me dejó huella y podría decir que hay muchas cosas que me encantan como el paisaje, la gente, la comida, pero por encima de todo destaco la gente, la amabilidad, la hospitalidad que no se encuentra en ningún otro país del mundo que haya conocido", contó acerca de su experiencia.

Para Paulino, lo que más destaca es "el clima cálido, y no me refiero solo al ambiente sino a la gente, la gente es lo que más me gusta de Guatemala", afirmó.

Su interés por Guatemala

El tiktoker contó que su curiosidad y amor por el país surgió al viajar a Guatemala por primera vez hace 10 años (2012).

"Fui porque hubo un intercambio cultural con mi universidad y la Rafael Landívar y fue ahí donde conocí un grupo, sí sabía donde estaba Guatemala porque me interesaba mucho la geografía pero no sabía mucho del país y no había ido nunca, hicimos buenas migas y fue entonces que por esa gente me animé a conocer y ahí me enamoré de la tierra guatemalteca", contó.

El aventurero contó que conoció Tikal, Semuc Champey, el Puerto San José, Livingston, Puerto Barrios, Atitlán, la ciudad, Antigua, Quetzaltenango e Iximché.

"Ese intercambio cultural sembró la semilla en mi corazón para seguir interesándome por este país, ¡me encantaría vivir en Guatemala!", expresó.

♬ sonido original - PaulinoG

"Me encanta el clima, su gente, su comida, todo ahí me atrae, es muy diferente a lo que estoy acostumbrado, por eso me atrae", argumentó.

Acerca de cuales fueron los choques culturales que tuvo dijo: "Tenemos mucha afinidad solo hay pequeños malentendidos con el idioma".

Paulino resalta en sus post los productos guatemaltecos que pueden encontrarse en España, sus aventuras con amigos guatemaltecos en su país y los modismos que aprendió, además de destacar las ciudades del país centroamericano.

Paulino también habla de los temblores que ocurren con frecuencia en el país y de las cosas únicas del territorio que lo sorprendieron.

El creador de contenido dice que las cosas que le parecieron curiosas fueron el pan con frijoles, la pepita que se echa a las frutas y la rosa de jamaica,

Algunas de las expresiones que le sorprendieron fueron "bien", usada para afirmar algo; "me regalas", para pedir algo en las tiendas, el detalle de envolver una bebida fría con una servilleta o lo grande que son los desayunos guatemaltecos.

Estos son algunos de sus videos:

Explorando los pueblitos del lago Atitlán de Guatemala

Por qué me enamoré de Guatemala

Probando comida de Guatemala Parte 2: pepita y chocolate

Cosas únicas de Guatemala frijoles, rosa de Jamaica y uso de "bien"