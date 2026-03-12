El Espanto Entierro: La historia de la procesión fantasma que recorre el centro

-

Descubre la leyenda del Espanto Entierro, un relato místico del Centro Histórico de Guatemala que narra la aparición de una procesión fantasma vinculada al Señor Sepultado de Santa Catalina, cuya salida fue prohibida durante los gobiernos del siglo XIX.

Juan caminaba un Viernes Santo, por lo que hoy han dado en llamar el Centro Histórico. Nuestro personaje, muy devoto por cierto, regresaba de haber celebrado el descendimiento de Jesucristo y haber caminado con las procesiones del Señor Sepultado.

Actividad que, más que una costumbre de cada año, ya era una devoción enraizada en su corazón y una tradición formada por sus padres.

Es una de las procesiones más recientes en volver a salir. (Foto: Cortesía Señor Sepultado de Santa Catalina)

En su recuento estaban numerosas calles caminadas para observar las imágenes del Cristo Yacente de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario, el Señor Sepultado de la Iglesia de la Santa Cruz del Milagro, Parroquia Vieja; el de la Parroquia de El Santísimo Nombre de Jesús, La Recolección, y el de Santo Domingo.

De pronto, a lo lejos escuchó la música de las marchas fúnebres y observó cómo un quinto cortejo procesional cruzaba en una calle. Según Juan, había visto todas las procesiones, pero al parecer le hacía falta una, así que decidió ir a buscarla.

La procesión dejó de salir por restricciones de los gobiernos liberales. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Caminó hasta donde la había visto cruzar y, al llegar, descubrió una calle vacía, sin ninguna alma, pero eso sí, con un gran olor a incienso. Así que decidió caminar otra cuadra más para seguir buscando.

Su rostro se llenó de alegría cuando a lo lejos vio nuevamente el anda cruzando otra calle. Empezó a caminar con pasos más largos para alcanzarla y volvió a sorprenderse al llegar a la esquina y no ver nada.

Estuvo caminando cuando a lo lejos vio nuevamente la procesión; aunque sus sentidos en ese momento no le explicaron por qué no llegaba a alcanzarla cuando la veía, sus pies empezaron a correr, pues su fe era más fuerte.

Las personas en la calle solamente podían ver la procesión a lo lejos. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Pero, al llegar al lugar, notó que se encontraba frente a la Catedral Metropolitana, únicamente veía a más fieles pasar por las calles. Ya cansado, se fue a recuperar el aliento al parque, donde encontró a unos ancianitos que, al verlo, se acercaron a hablarle.

Juan les contó lo sucedido y ellos le explicaron que se trataba del Espanto Entierro, era la procesión del sepultado de la iglesia de Santa Catalina, la cual dejó de salir por las restricciones del Gobierno y se presentaba en las calles como un recuerdo.

Este año volverá a salir la procesión el Viernes Santo. (Foto: Cortesía Señor Sepultado de Santa Catalina)

Hechos

Este tipo de historias tiene sus orígenes en leyendas coloniales y, por supuesto, en tradiciones orales del siglo XVI. Son relatos de almas en pena o espectros que recorren las calles.

Nacen de la mezcla de fe, superstición, castigos divinos y la prohibición de procesiones reales.

El caso del Espanto Entierro o Entierro Fantasma se origina con los gobiernos liberales, iniciados en 1871 y consolidados con Estrada Cabrera en 1898, los cuales buscaban reducir la influencia de la Iglesia católica en el país.

Se dice que la procesión salía de la iglesia Santa Catalina. (Foto: Cortesía Señor Sepultado de Santa Catalina)

Las restricciones llegaron al punto de emitir leyes para regular el ejercicio religioso, contra la vestimenta de los cucuruchos, donde se les ordenó llevar el rostro descubierto durante las procesiones que sí se permitían.

Esta historia en particular, según algunas personas, se trata del cortejo del Señor Sepultado de la iglesia de Santa Catalina, el cual fue suspendido por dichas restricciones y el cual pasó muchos años sin recorrer las calles del Centro Histórico.