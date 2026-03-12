Versión Impresa
¿Asistirás al encuentro del dj Guilherme? toma en cuenta esto

  • Por Selene Mejía
12 de marzo de 2026, 12:15
Estos datos previo al evento del padre y dj Guilherme pueden ayudarte. (Foto: Medusa Festival)

¿Irás a la presentación del padre y dj Guilherme? esta información puede ayudarte a ahorrar tiempo en tráfico para llegar a tiempo. 

OTRAS NOTICIAS: El mensaje del padre y dj Guilherme en la Catedral Metropolitana

Disfruta de una noche llena de bendición y palabra a través de la música electrónica. 

Horarios

Apertura de puertas se dará a las 4:00 p. m.

La primera presentación estará a cargo del Ministerio Presencia a partir de las 6:30 p. m. 

Marabierto será el próximo invitado a las 7:15 p. m.

JP Rodríguez se presentará a las 8:00 p. m.

El padre y dj Guilherme saldrá a las 8:30 p. m.

Toma nota: Durante el evento se realzará la grabación de un video de invitación para que el Papá Leon XIV venga a Guatemala.

padre dj Guilherme 2
Foto: Oficial

Fecha

Se llevará a cabo este 12 de marzo, en "Explanada 5".

Las entradas estará disponibles en Ticket Live, ingresa aquí.

Los precios son:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

padre guilherme 2

Su devoción y carrera musical

Es originario de Guimarães, Portugal, donde nació en 1974. Es un sacerdote católico de la archidiócesis de Braga, ordenado en 1999, conocido mundialmente por combinar la música electrónica (techno) con mensajes de fe y elementos religiosos en sus presentaciones.

Se consolidó en 2023, tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, ha participado en eventos multitudinarios como en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

padre dj Guilherme 3
Foto: AFP.

El visionario artista de techno melódico, Padre Guilherme, fusiona la reflexión sagrada con ritmos electrónicos hipnóticos en su misión de unir fe, sonido y conciencia en una experiencia integral.

Su nombre ha aparecido en lineups de algunos de los eventos más reconocidos de la escena electrónica, incluyendo "Afterlife en Hï Ibiza", "Medusa Festival" (España) y "Zamna Festival" (Chile).

En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción "La Guadalupana".

MIRA

padre

@soy502_gt

El padre y dj Guilherme Guimarães Peixoto celebró la misa en la Catedral Metropolitana, este miércoles 11 de marzo, compartiendo un poderoso mensaje a la juventud guatemalteca. Tras oficiar la eucaristía el sacerdote contó su testimonio acerca de cómo transformó la música electrónica en un medio para llevar el mensaje de Cristo a los corazones. "Durante muchos años, en la universidad cerca de mi parroquia, estuve celebrando fiestas con dos condiciones: que no haya fotografías ni volantes, por miedo a lo que podían decir", relató.

♬ sonido original - Soy502

  • Últimas noticias de Guatemala

