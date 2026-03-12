¿Asistirás al encuentro del dj Guilherme? toma en cuenta esto

-

¿Irás a la presentación del padre y dj Guilherme? esta información puede ayudarte a ahorrar tiempo en tráfico para llegar a tiempo.

OTRAS NOTICIAS: El mensaje del padre y dj Guilherme en la Catedral Metropolitana

Disfruta de una noche llena de bendición y palabra a través de la música electrónica.

Horarios

Apertura de puertas se dará a las 4:00 p. m.

La primera presentación estará a cargo del Ministerio Presencia a partir de las 6:30 p. m.

Marabierto será el próximo invitado a las 7:15 p. m.

JP Rodríguez se presentará a las 8:00 p. m.

El padre y dj Guilherme saldrá a las 8:30 p. m.

Toma nota: Durante el evento se realzará la grabación de un video de invitación para que el Papá Leon XIV venga a Guatemala.

Foto: Oficial

Fecha

Se llevará a cabo este 12 de marzo, en "Explanada 5".

Las entradas estará disponibles en Ticket Live, ingresa aquí.

Los precios son:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

Su devoción y carrera musical

Es originario de Guimarães, Portugal, donde nació en 1974. Es un sacerdote católico de la archidiócesis de Braga, ordenado en 1999, conocido mundialmente por combinar la música electrónica (techno) con mensajes de fe y elementos religiosos en sus presentaciones.

Se consolidó en 2023, tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, ha participado en eventos multitudinarios como en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

Foto: AFP.

El visionario artista de techno melódico, Padre Guilherme, fusiona la reflexión sagrada con ritmos electrónicos hipnóticos en su misión de unir fe, sonido y conciencia en una experiencia integral.

Su nombre ha aparecido en lineups de algunos de los eventos más reconocidos de la escena electrónica, incluyendo "Afterlife en Hï Ibiza", "Medusa Festival" (España) y "Zamna Festival" (Chile).

En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción "La Guadalupana".

