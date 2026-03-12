Localizan sin vida a familia guatemalteca desaparecida en Estados Unidos

-

Autoridades de Alabama afirman que se localizaron los cuerpos de la familia guatemalteca que habría estado desaparecida desde enero del 2026.

Este jueves 12 de marzo las autoridades de Mobile, Alabama, confirmaron que se localizaron los cuerpos de la familia Choc, desaparecida desde enero.

Tras algunas investigaciones, un anuncio fue compartido este jueves durante una conferencia de prensa en donde el sheriff Paul Burch, confirmó el hallazgo de los cuerpos.

"El hallazgo es consistente con las tallas de las víctimas" dijo a los medios de comunicación. Además explicó que el caso se mantiene en una investigación activa de la que no podía ofrecer muchos detalles.

La familia fue encontrada enterrada en un terreno de Alabama. (Foto: MCSO)

Los cuerpos corresponden a Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, quienes fueron encontrados enterrados en una propiedad vinculada al salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra, de 27 años, quien es el principal sospechoso de la desaparición de la familia.

Asimismo, Argueta se enfrenta a cargos de asesinato, obstrucción a la justicia y maltrato a cadáveres. Por parte del Estado de Alabama, podrían pedir la pena de muerte.

La búsqueda llegó hasta las vallas publicitarias. (Foto: NBC 15 News)

Las pistas que se tenían sobre el caso:

Agentes durante la investigación determinaron que se encontró sangre en varias zonas de la vivienda de la familia Choc, lo que sugería algún tipo de incidente violento, por otra parte, la investigación determino que no había señales de entrada forzada al inmueble y que los teléfonos móviles y el dinero de la familia permanecía dentro del hogar.

Hasta el momento el único sospechoso del caso, que ahora se cataloga como un asesinato, es Argueta Guerra, quien fue detenido luego que se diera a la fuga durante un control de tráfico, el hombre se habría ocultado en una zona boscosa y fue encontrado con la ayuda de la unidad canina escondido bajo una vivienda.

Por el crimen fue capturado el salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra. (Foto: Redes Sociales)

Durante la investigación, la Oficina del Sheriff del condado de Mobile y autoridades federales trabajaron en conjunto para analizar las pistas y grabaciones que permitieron vincular el automóvil de Guerra con la desaparición de la familia guatemalteca.