"El diablo viste de Prada 2" ya tiene fecha de estreno

La esperada segunda parte de "El diablo viste de Prada" ya tiene fecha de estreno en las salas de cine.

20th Century Studios LA anunció el día oficial de lanzamiento de la saga que refleja el competitivo mundo de la moda editorial.

Una de las actrices nuevas de la historia es Simone Ashley, conocida por la serie "Bridgerton".

Foto: Oficial.

La historia se centra en la redacción de la revista Runway, donde Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa con mucho más estilo que la primera vez. Stanley Tucci, es el director artístico Nigel, y no podía faltar Meryl Streep como Miranda Priestly.

Andy y Miranda forman equipo enseguida a pesar del calvario de Andy al entrar como una de las "Emilys" de la editora en jefe de Runway. Todo se desarrolla en una Nueva York más chic y el Milán más lujoso, con Miranda paseando por la famosa galería de Víctor Manuel II.

La Emily original, principal asistente de Miranda en la primera entrega, interpretada por Emily Blunt se reencuentra con Andy, su "amienemiga" en los tiempos de Runway, no puede contenerse en expresar sus pensamientos.

@20thcentury A sequel? For spring? Groundbreaking. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1, 2026. Watch the teaser trailer now. ♬ original sound - 20th Century Studios

La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, y presenta una pasarela completamente nueva con personajes como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también repiten sus papeles de "Lily" e "Irv" de la primera película

En cines

"El diablo viste de Prada 2" y se estrena el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026.

¿Cuándo estará en Guatemala?

Aunque aún no se anuncia la fecha exacta de estreno en el país, es muy probable que sea el mismo día que el estreno a nivel mundial. Próximo a la fecha de estreno se darán a conocer más detalles de los lugares donde podrás disfrutar de esta historia .

