¡Volcados! Colisión entre picop y tráiler deja varios heridos en la Interamericana

Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves 12 de marzo en el kilómetro 111.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del caserío Chupol, en Chichicastenango, Quiché.

En el percance vial se vieron involucrados un picop y un tráiler, los cuales han quedado volcados sobre la cinta asfáltica y obstaculizan tres de los cuatro carriles de dicha carretera.

El tráiler y el picop quedaron volcados sobre la carretera. (Foto: Pasión por las Noticias)

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, por lo que le han brindado asistencia a cinco personas que resultaron heridas.

Uno de los heridos fue trasladado hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones, según indicaron los socorristas.

El picop involucrado ha sufrido daños materiales. (Foto: Redes sociales)

El congestionamiento es evidente en el lugar, según las imágenes compartidas por los usuarios de redes sociales. De momento las autoridades coordinan el retiro de los vehículos involucrados en la colisión.

Largas filas de vehículos se han formado tras el accidente. (Foto: Redes sociales)