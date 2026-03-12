¡Volcados! Colisión entre picop y tráiler deja varios heridos en la Interamericana

El accidente ha provocado congestionamiento en el sector, ya que tres de los cuatro carriles están completamente bloqueados.
OTRAS NOTICIAS: Lamentan fallecimiento del joven atacado en zona 6
Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves 12 de marzo en el kilómetro 111.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del caserío Chupol, en Chichicastenango, Quiché.
En el percance vial se vieron involucrados un picop y un tráiler, los cuales han quedado volcados sobre la cinta asfáltica y obstaculizan tres de los cuatro carriles de dicha carretera.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, por lo que le han brindado asistencia a cinco personas que resultaron heridas.
Uno de los heridos fue trasladado hacia un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones, según indicaron los socorristas.
El congestionamiento es evidente en el lugar, según las imágenes compartidas por los usuarios de redes sociales. De momento las autoridades coordinan el retiro de los vehículos involucrados en la colisión.