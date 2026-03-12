Congreso eligió a tres magistrados del TSE con señalamientos

-

Entre los magistrados TSE, resaltan la elección de dos titulares y un suplente que fueron tildados ante la Comisión de Postulación.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno señala que magistrados electos del TSE deben actuar con independencia

Pese a que los nombres de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron revelados durante la elección del Congreso de la República el pasado martes 10 de marzo, dos magistrados titulares y un suplente siguen estando en la mira de sociedad civil por haber sido objetados en el proceso de postulación.

Se trata de los magistrados titulares Roberto Estuardo Morales Gómez y Mario Alexander Velásquez Pérez, así como el magistrado suplente Sergio Amadeo Pineda Castañeda. Este último exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es de resaltar que, previo a iniciar la votación e integración de la nómina de 20 candidatos por parte de la postuladora, los comisionados aprobaron, por unanimidad, un pronunciamiento en conjunto en el que rechazaron las objeciones presentadas contra 38 aspirantes, en los que se incluyen los ahora electos magistrados del TSE.

Los señalamientos

En el caso de Morales Gómez, el impedimento presentado le incriminó la falta de idoneidad, capacidad, honradez o reconocida honorabilidad. Esto como consecuencia de su actuar como Magistrado de la Sala Sexta de Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que resolvió dejar fuera de elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), a los profesionales colegiados de las ciencias afines.

Al igual que Morales Gómez, Velásquez Pérez también se le cuestiona la falta de idoneidad, capacidad, honradez o reconocida honorabilidad, por haber emitido una disposición administrativa en su calidad de secretario General del TSE que bloqueó la inscripción del binomio presidencial del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Las objeciones presentadas en su contra sumaron por la misma causal.

Mientras que, en el caso del magistrado suplente electo, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el señalamiento en su contra se dio por falta de reconocida honorabilidad. Los hechos imputados se fundamentan en la investigación iniciada por el Ministerio Público (MP), en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020 en la que el MP solicitó el retiro de inmunidad, pues fungía como magistrado de la CSJ.

La investigación se centra en delitos graves como tráfico de influencias, asociación ilícita y violación a la Constitución, relacionados con la manipulación de los procesos de selección de magistrados.

Electos

Es de resaltar que el pasado martes 10 de marzo, el Congreso de la República eligió a cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes del TSE de una nómina de 20 candidatos remitida por la Comisión de Postulación.

Los magistrados titulares electos son:

Mario Alexander Velásquez Pérez

Roberto Estuardo Morales Gómez

Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo

Karin Virginia Romero Figueroa

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

Y, los magistrados suplentes electos son: