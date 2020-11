Depresión tropical 31: lluvias aumentarán a partir del domingo

Luego de la formación de la depresión tropical 31 en el Caribe, el Insivumeh se mantienen en alerta y prevé que se incrementen las lluvias a partir del domingo 15 de noviembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la nueva depresión tropical 31, que se formó recientemente en el Atlántico, actualmente no representa peligro para Guatemala. Sin embargo, debido a su trayectoria se espera que las lluvias incrementen a partir del próximo domingo.

El sistema tiene una trayectoria similar a la de Eta, y se dirige hacia Nicaragua, pasaría por Honduras y Guatemala. En el país, se prevé que afecte con lluvias en el Norte y centro.

A humanitarian disaster is unfolding across Central America



Tropical Depression 31 is expected to track toward the same areas devastated by Hurricane #Eta



Double digit rain is expected on top of the 10-30" received last week



I shudder to think of the flooding that will occur pic.twitter.com/4pD7ua1V0O — Greg Diamond (@gdimeweather) November 13, 2020

MIRA:

La región centroamericana no se levanta aún de los estragos causados por el huracán Eta, que impactó a Nicaragua como huracán de categoría 4 y pese a que se degradó cuando se internó en Honduras y Guatemala, provocó desastres y dejó decenas de personas fallecidas.



Guatemala hizo un llamado internacional de ayuda por los destrozos que dejó en el país ya que se registraron 46 personas fallecidas, 96 desaparecidos y casi 700 mil afectados.