Los esperados estrenos de noviembre en Netflix

Noviembre es el más esperado de los fanáticos pues se estrenan las series que han hecho eco entre los fans de la plataforma.

Series, películas, drama, terror y entretenimiento para toda la familia es parte del variado menú que incluye la nueva temporada de "The Crown", la película de fantasía de Jason Momoa, "Merlina" y los "Teletuvbies".

Blockbuster

El gerente del último Blockbuster lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y sentimientos complicados. Serie de comedia y cine dentro del cine que estrena el 3 de noviembre.

The Crown Temporada 5:

Diana y Carlos libran una guerra mediática. El papel de la monarquía es objeto de debate y la reina Isabel II enfrenta su mayor reto hasta la fecha. Estrena el 9 de noviembre.

1899

Llenos de esperanza, los pasajeros de un barco rumbo al nuevo mundo se ven inmersos en una pesadilla cuando encuentran otra embarcación a la deriva. Serie de drama, intriga y aventuras marinas, disponible a partir del 17 de noviembre.

Élite -Temporada 6:

En esta nueva temporada todos buscan algo este año en Las Encinas; ya sea amor, venganza o millones de seguidores. ¿Pero lograrán todos salir con vida? Llega el 18 noviembre.

Merlina

Brillante y un poco muerta por dentro, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más. Disponible a partir del 23 noviembre.

Enola Holmes 2

En la segunda parte de Enola Holmes, la protagonista acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos y a su hermano Sherlock para resolver el misterio. Estrena el 4 de noviembre.

Navidad de golpe

"Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una heredera mimada acaba al cuidado de un viudo sin suerte y su hija durante las Navidades". Protagonizada por Lindsay Lohan, estará disponible a partir del 10 de noviembre.

El prodigio

Ambientada en una región irlandesa de las Midland en 1862, su sinopsis detalla que "Una niña deja de comer pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. ¿Acaso alberga el pueblo a una santa que sobrevive con el maná del cielo o existen motivos más siniestros?". Llega el 16 de noviembre.

El país de los sueños

El país de los sueños es un viaje a un lugar mágico nunca visto. Un mundo de ensueño donde una niña muy precoz llamada Nemo y su excéntrico acompañante Flip (Jason Momoa) emprenden una aventura increíble.

Un hombre de acción

Inspirada libremente en la vida de Lucio Urtubia, y con elementos de ficción, Un hombre de acción explora la figura del denominado "Robin Hood" anarquista, que llevó a cabo una legendaria operación de falsificación en París que le puso en el punto de mira del banco más grande de Estados Unidos, cuando consiguió obtener una enorme cantidad de dinero falsificando cheques de viaje para invertir en causas en las que creía. Llega el 30 de noviembre.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Los entresijos de la FIFA -9 noviembre

La captura del enfermero asesino -11 de noviembre

Trevor Noah: I Wish You Would - 22 noviembre

Teletubbies