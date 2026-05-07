Valverde y Tchouaméni se van a los golpes y el uruguayo termina en el Hospital

-

Minutos después de la pelea, Valverde fue llevado al hospital.

OTRAS NOTICIAS: Continúa polémica por las entradas para el Mundial 2026

Tras un ambiente hostil entre los jugadores y tensión guardada, este jueves 7 de mayo, Valverde y Tchouaméni terminan peleándose en los vestidores.

Si bien, ya había ocurrido un altercado entre el uruguayo y el francés, esta última pelea terminó con Federico en el hospital.

Este es un incidente ha sido calificado internamente por varios miembros del vestuario como "el más grave jamás vivido en Valdebebas".

Cabe recordar que los jugadores ya habían sufrido tensiones e incluso se habrían empujado con anterioridad. (Foto: Redes Sociales)

¿Qué pasó entre los jugadores?

Fuentes del vestuario aseguraron que Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento.

Durante la pelea y tras un golpe de Tchouaméni, el uruguayo sufrió una fuerte contusión que le obligó a ir al hospital.

Estas mismas fuertes señalan que las entradas duras durante la sesión, sobre todo por parte del uruguayo, fueron constantes, lo que terminó por hacer estallar al futbolista francés.

Según expertos, la tensión en el Real Madrid está alcanzando un punto crítico en este tramo final de temporada.

‼️ Otro importante incidente entre Fede Valverde y Tchouaméni.



Los jugadores han llegado a las manos esta mañana en el entrenamiento del Real Madrid y el uruguayo ha tenido que acudir al hospital.



Lo cuenta @Adrianfouz



https://t.co/ARC5fU87HM pic.twitter.com/Pc9nFbrOxd — ElDesmarque (@eldesmarque) May 7, 2026

Un gabinete de crisis en el vestuario sin precedentes

La magnitud de lo ocurrido terminó con una reunión de emergencia dentro del vestuario, esto a minutos del altercado y contando con la visita de José Ángel Sánchez y la apertura de expediente a los dos jugadores.

Ni un jugador abandonó la Ciudad Deportiva en un momento de crisis sin precedentes.

El objetivo de la reunión es poner fin a todos estos problemas e intentar frenar una escalada de tensión que preocupa seriamente en el club al más alto nivel.

*Con información de MARCA.