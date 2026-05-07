¡Se desploma! Precio del petróleo baja tras negociaciones entre Irán y EE.UU.

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El mercado petrolero empieza a pasar a un escenario de normalización.

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Los precios del petróleo retrocedieron este jueves debido al optimismo del mercado ante un posible acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que Washington señalara avances diplomáticos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 3,64% y se situó en 97,58 dólares, tras haber cedido brevemente más de 5%.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, cayó 3,90%, a 91,37 dólares, después de que igualmente se replegara más de 5%.

El mercado petrolero empieza "a pasar progresivamente de un escenario de ruptura mayor de la oferta mundial a un escenario de normalización parcial de los flujos energéticos", estimó John Plassard, analista de Cité Gestion.

Un posible acuerdo

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump consideró "muy posible" alcanzar un acuerdo con Irán tras haber mantenido, según él, "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas.

"Si Irán acepta lo que se acordó, lo que quizá sea una suposición importante, la ya legendaria operación 'Furia Épica' habrá terminado", escribió en su red Truth Social.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respondió que la propuesta estadounidense está "en estudio" y que Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Pakistán, país que actúa como mediador.

La guerra, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Con información AFP