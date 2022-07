Esposa de Fernando del Solar defiende a Ingrid Coronado

La viuda del conductor no dejó escapar la oportunidad para pedir respeto hacia la anterior esposa de su marido.

La viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, ofreció una conferencia de prensa tras el fallecimiento de su pareja.

Ferro dedicó algunas palabras a Ingrid Coronado, exesposa de Del Solar, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales debido a las supuestas circunstancias en las que se dio su ruptura con el conductor de televisión hace varios años cuando se le diagnosticó cáncer.

Ferro abordó la situación de Coronado, quien ya de tiempo atrás ha sido objeto de comentarios agresivos de internautas y más ahora, tras la muerte del también modelo y popular conductor.

“Fluyamos en amor. Si no es tu historia, no la cuentes; no te compres una historia que no es tuya; no te agarres de una historia, con tu vida es más que suficiente. Para mí, con tu historia, que la hagas crecer, que estás en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante”, dijo Ferro con respecto a la relación que tuvieron Del Solar y Coronado.

Ana Ferro defendió a Ingrid Coronado tras ataques en redes a la ex de Fernando del Solar pic.twitter.com/XghvM6JUGp — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) July 2, 2022

La viuda recomendó a la gente “no juzgar, no criticar”. “Creo que eso es de seres humanos”, sentenció.