-

La esposa del conductor y CEO de OceanGate tenía familia que se encontraba a bordo del Titanic.

OTRAS NOTICIAS: Esposa del piloto del submarino Titán tenía familia en el Titanic

Wendy Hollings Weil, contrajo matrimonio con Stockton en el año 1986. Y al igual que su esposo, tuvo la oportunidad de ser parte de las expediciones de OceanGates hacia los restos del Titanic, aunque ella ha participó en tres ocasiones.

Según los registros que han sido recuperados por el New York Times, Wendy Rush es tataranieta de Isidor e Ida Straus, una de las parejas más ricas que se encontraban de viaje a bordo del Titanic, pero fallecieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gossip Room (@gossiproomoff)

"Los antepasados de la Sra. Rush en el Titanic son quizás mejor conocidos por su trágica historia de amor. Los sobrevivientes del desastre recordaron haber visto a Isidor Straus rechazar un asiento en un bote salvavidas cuando las mujeres y los niños aún esperaban para huir del transatlántico que se hundía. Ida Straus, su esposa durante cuatro décadas, declaró que no dejaría a su esposo, y los dos fueron vistos de pie tomados del brazo en la cubierta del Titanic mientras el barco se hundía", describe el artículo que fue publicado por The New York Times.

¿Quiénes eran Isidor e Ida Straus?

Isidor era propietario parcial de las famosas cadenas departamentales Macy´s y viajaba en el Titanic al lado de su esposa Ida.

Después de la tragedia del Titanic, a Isidor le ofrecieron un lugar en uno de los botes salvavidas, aunque, se negó, ya que deseaba que la mayor cantidad de mujeres y niños pudieran hacer uso de esos botes.

De esa manera, fue como Ida e Isidor se quedaron en el Titanic y estuvieron juntos en sus últimos momentos de vida.

Su historia fue parte de la película Titanic al retratarse con una escena corta en donde se ve a la pareja abrazados en una cama esperando el fin.