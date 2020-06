Esposa de policía que detuvo a George Floyd pide el divorcio

El policía Derek Chauvin ya se encuentra detenido, tras ser señalado por la muerte del ciudadano George Floyd, hecho ocurrido el 25 de mayo. La vida que había construido el hombre se ha desmoronado de la noche a la mañana, al igual que su matrimonio.

La ex Señora Minnesota y esposa del agente, Kellie Chauvin solicitó una demanda de divorcio tras el incidente, pues ella lo consideraba un hombre “dulce”.

De acuerdo con la demanda presentada por la abogada de Kellie, la separación se produjo el 28 de mayo, a tres días del incidente que ha generado manifestaciones y violentas revueltas en distintas ciudades de Estados Unidos. La pareja estaba a unos días de cumplir 10 años de matrimonio.

La mujer, que llegó de niña de Laos en condición de refugiada, también solicitó el cambio de nombre para dejar de usar el apellido Chauvin, que ha sido repudiado casi por toda una nación. Antes de su matrimonio, la mujer había tenido otras identidades como Kellie May Thao y Kellie May Xiong, según información a la que accedió The Daily Mail.

La mujer se encuentra afectada por el suceso protagonizado por hasta hace unos días su esposo.

“Ella está buscando un cambio de nombre solo por esta disolución del matrimonio. No busca un cambio de nombre para defraudar y/o engañar a los acreedores o a cualquier otra persona, ni es una delincuente”, aseguró la petición.

La mujer trabajaba en una inmobiliaria, pero actualmente se encuentra desempleada. Eso no ha sido motivo para solicitar la manutención por parte del policía.

“Ella es totalmente capaz de mantenerse a sí misma. No necesita manutención conyugal y renuncia a su derecho a recibir manutención conyugal temporal o permanente del demandado”, dice el expediente.

Sin embargo, la mujer solicitó quedarse con la propiedad de dos casas: una en Saint Pual (Oakdale) y otra en Windermere (Florida). Las dos viviendas, actualmente abandonadas, han sido vandalizadas por manifestantes en los últimos días.

La mujer busca quitarse el apellido Chauvin para evitar inconvenientes en su contra.

Los Chauvin se conocieron en un centro médico de Hennepin, donde ella trabajaba como técnica en radiología y al que él acudió para llevar a un sospechoso como parte de un arresto. Se trata del mismo hospital donde George Floyd fue declarado muerto.

Sobre el hecho, Kellie publicó una declaración el viernes y dijo que sus simpatías estaban con la víctima, sin referencia a su esposo.

“Está devastada por la muerte del señor Floyd, y su más sentido pésame está con su familia, con sus seres queridos y con todos los que sufren esta tragedia”, dijo la abogada Amanda Mason-Sekula en su nombre.