Esposo de Halyna Hutchins dice que ha recibido apoyo de Alec Baldwin

El esposo de Halyna Hutchins dijo que ella "fue inspiración para todos”. También comentó que Baldwin ha estado en contacto con la familia y ha sido un gran apoyo.

El esposo de la fallecida directora de fotografía Halyna Hutchins, la mujer asesinada a tiros con una pistola de utilería disparada por Alec Baldwin en el set de "Rust", ha expresado el dolor de la familia a raíz de la tragedia. "Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para resumirlo en palabras", escribió Matt Hutchins el viernes por la noche en Twitter.

“Nuestra pérdida es enorme y pedimos a los medios de comunicación que respeten la privacidad de mi familia mientras procesamos nuestro dolor. Agradecemos a todos por compartir imágenes e historias de su vida”, dijo en Twitter con una foto de su esposa con un niño, presumiblemente su hijo de 9 años, en un entorno bucólico en un arroyo poco profundo bordeado por grandes árboles.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja — Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido después de que Baldwin les apuntara y disparara un arma de utilería durante el rodaje de la película en Nuevo México. Además, Matt Hutchins le dijo a The Post el viernes que Baldwin ha estado en contacto con la familia y ha sido "un gran apoyo".

"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", publicó Baldwin en Twitter el viernes.