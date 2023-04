Así evitarás que tu USB se infecte al introducirla a una PC con virus

A pesar de la popularidad de los servicios de almacenamiento en la nube, muchos usuarios prefieren el uso de dispositivos USB (Universal Serial Bus) para trasladar su información personal.

Las memorias USB son sumamente útiles para almacenar información del día a día. Sin embargo, también es una de las principales fuentes de propagación de virus entre las computadoras.

Por lo tanto, proteger tus dispositivos de almacenamiento de virus informáticos se vuelve imprescindible para mantener tu información segura.

Los virus informáticos son programas maliciosos que pueden propagarse rápidamente y afectar el rendimiento y seguridad de tu computadora, así como la privacidad de tu información personal.

Esto ocurre fundamentalmente por conectar la memoria USB a un puerto de computadora que ya tenía virus, sin que nos demos cuenta, principalmente por tener el antivirus caducado o simplemente por no tener ningún antivirus instalado.

Una de las características que se observa en las memorias USB contaminadas por virus es la aparición de archivos como accesos directos que, una vez ejecutemos, abre una ventana negra que se cierra automáticamente.

También desaparecen las carpetas ya existentes. Este tipo de virus tiene la característica además que se auto-replica en los medios extraíbles conectados a la computadora contaminada, copiándose de modo oculto en la USB y creando además un archivo auto-ejecutable al conectar la USB a una computadora.

Evita la propagación de virus

Pero, ¿cómo puedes proteger tu unidad y evitar la exposición de tu memoria?

Lo primero que debes de hacer antes de conectar una USB es asegurarte que la computadora a la que vas a conectarla no tenga virus o malware.

Para ello hay que verificar que la computadora a la que conectamos la memoria USB tenga el correspondiente antivirus funcional y actualizada su base de datos de virus.

Los antivirus llevan incorporada una función de escaneo y eliminación automática de virus en los medios de almacenamiento portátiles que conectemos. Y casi todos ellos además invitan a "vacunar" la USB cuando la conectamos. Por ello decimos que si conectamos un USB a una computadora con un antivirus actualizado y funcional, estaremos seguros.

Para el caso de conectar una memoria USB a una computadora en la que no sabes si tiene antivirus, o has descubierto, luego de haberla conectado, que el equipo no lo tiene actualizado, deberías tomar precauciones antes de conectar ese medio de almacenamiento USB a otro ordenador, ya que puede haber sido contaminado con virus y lo podrías pasar a otra computadora al conectar la memoria.

Tendrías que conectar la USB a una computadora segura (una que cuente con un buen antivirus y que esté protegida frente al tipo de virus típico de las USB) y hacerle pasar el antivirus al pendrive antes de conectarlo a otro equipo.

Hay que considerar la posibilidad de vacunar la memoria USB, de modo que, aunque la conectaras a una computadora con virus, este no se pudiera colar en tu USB y contaminar otros ordenadores.

Por ello un consejo importante es siempre desactivar la auto-ejecución automática al momento de insertar medios extraíbles.

Otra opción importante que se ha revelado recientemente que puede mejorar la seguridad de las USB y prevenir su contagio con virus informáticos es la opción de protección contra escritura.

Para activar la opción de no escritura en tu USB, sigue los siguientes pasos:

Dale clic derecho en la USB y selecciona la opción 'Propiedades'.

Ve a la pestaña 'Seguridad' y pulsa el botón de 'Editar'.

Desactiva todos los cuadros, excepto dos: La opción 'Lectura' debe estar permitida y la de 'Escritura' debe estar denegada.

Al activar esta opción, ningún archivo malicioso podrá grabarse ni ejecutarse en la unidad de almacenamiento. De esta manera, podrás proteger tu USB de virus informáticos al momento de conectar en una computadora ajena.

Es importante tener en cuenta que al activar la protección contra la escritura, no podrás guardar ningún archivo en la USB.

Para que tu memoria extraíble vuelva a la normalidad, deberás desactivar esta opción al repetir los pasos anteriores, pero activando la opción 'Escritura'.

*Con información de Linux, Olpesa, y Softzone