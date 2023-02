Esta es la razón por la que se encuentra cerrado el ingreso a la Antigua Guatemala

Arrendatarios del mercado de la Antigua Guatemala bloquean el ingreso a la Ciudad Colonial, como medida de protesta contra el Ayuntamiento.

Un grupo de arrendatarios del mercado municipal de Antigua Guatemala mantiene cerrado el ingreso a ese lugar, este jueves 16 de febrero, según informaron medios de comunicación locales y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Este bloqueo es una medida de protesta en contra del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, puesto que aseguran que se busca privatizar el mencionado mercado.

Esto dice la Municipalidad

Por su parte, el recién pasado 11 de febrero, el Ayuntamiento de la Antigua Guatemala emitió un comunicado en el que indicó que "delincuentes" intentaban manipular a los arrendatarios del mercado municipal y que el Centro de Servicios no se privatizaría.

"Se ratifica que el Centro de Servicios no se privatizará, no se trasladará a otro lugar y no será entregado a ninguna persona porque Constitucional y por Ley es competencia del Ayuntamiento de la Antigua su administración", indicaron a través del escrito.