Por esta razón Luis Miguel no quería hijos con Mariah Carey

Luis Miguel vuelve a ser noticia, tras su historia con la reconocida cantante estadounidense Mariah Carey.

En 1998, inició la relación de Luis Miguel y Mariah, cuando el artista se tomó unas vacaciones en las montañas en Aspen y casualmente Carey se encontraba allí.

Ella tomaba un descanso después de terminar su relación amorosa con el beisbolista Derek Jeter.

Ambos artistas tenían muchas cosas en común, por lo que personas que les alquilaban sus casas decidieron presentarlos y los dos les dijeron que el otro estaba interesado en conocerlo.

A pesar de que esta fue una de las relaciones más aclamadas del "Sol de México" junto a la destacada artista, el noviazgo no duró por mucho tiempo, debido a un sorprendente motivo.

La razón

Este fue revelado recientemente en un panel de la revista "Quien", en donde periodistas dieron su opinión sobre la segunda temporada de "Luis Miguel, la Serie", que se transmite por Netflix.

Tras ello, una de las periodistas aseguró que según una de sus fuentes el amor de Carey y Luis Miguel fue más grande de lo que se pensaba.

“Ella fue, por cierto, uno de sus grandes amores o pasiones diría yo, pero evidentemente por una cuestión, no los quiero espantar, pero por genética, él no quiso tener bebés con ella...es muy fuerte, pero es real'', aseguró la escritora de la biografía no autorizada de “Micky”.

Este hecho ha impactado a todos los fans de Luis Miguel y de Mariah Carey quienes no lo percibían como racista hasta el momento.