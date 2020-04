Jugaban fútbol durante el toque de queda y los capturaron

17 hombres estaban jugando en un campo de futbol de Coatepeque, Quetzaltenango, durante el toque de queda del sábado.

Esto pese a que el Gobierno ha ordenado a los guatemaltecos que no salgan de su casas desde las 16:00 horas a las 4:00 horas del día siguiente. Hacerlo implica que serán detenidos por no obedecer el toque de queda implementado para evitar la propagación del coronavirus.

Por eso cuando los jugadores vieron que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron para detenerlos, la mayoría intentó huir.

Solo algunos comprendieron que habían infringido la ley y permanecieron en el campo.

La municipalidad de Coatepeque compartió las fotografías de los detenidos. También se consignó a un hombre por violencia doméstica y a dos personas bajo efectos de licor.

"El toque de queda es para respetarlo, por su seguridad quédese en casa. La mayoría de capturados no portaban mascarillas, pues argumentaron que no era delito no usarla", indicó la comuna.

Los policías capturaron a los sujetos y los llevaron a prisión preventiva mientras esperan que un juez conozca sus casos.

