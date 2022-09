El estado de salud de Andrés García preocupa a su familia

Fue la pareja del actor quien emitió en el mensaje a través de un video que ha generado mucha preocupación.

A través de un nuevo video en el canal de YouTube de Andrés García, Margarita Portillo dio a conocer que Andrés se cayó y resultó con varias heridas, aunque no fueron graves, sí fue necesario que fuera atendido por médicos.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, explicó Portillo.

La esposa de Andrés García ahondó en que varias personas los apoyaron ante este trágico panorama, pues era necesario que el actor recibiera una transfusión de sangre de emergencia y, debido a diferentes motivos, era difícil de conseguirla, pero se logró en menos de 24 horas. También se le hizo una transfusión de plasma para intentar establecerlo.

Portillo también comentó que, debido a cómo ha visto la salud de su esposo, piensa que la cirrosis ha evolucionado de forma muy rápida en el cuerpo de Andrés; no obstante, él se ha mostrado positivo y quiere seguir estando activo y compartiendo sus vivencias, por lo que desea continuar con sus videos en YouTube.

El actor se ve en mal estado debido a su cuadro clínico.

Mensaje



Andrés García inició su participación en el video comentando que siente que su final está cerca debido a sus afecciones y lo débil que se siente.

Aprovechó para enviar un mensaje a las personas los jóvenes y los “no tan jóvenes” sobre el consumo de alcohol, pues confesó que le es difícil enfrentar la cirrosis y, además, es sorprendente para él que a su edad lo hayan diagnosticado con esta enfermedad.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mi me acaba de dar. Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, resaltó el actor.