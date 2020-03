Estado de WhatsApp de niña revela que era víctima de violación

El estado de Whatsapp que una niña compartió con sus contactos fue la clave para saber que había sido víctima de violación. Ocurrió en Argentina.

La nena de 12 años compartió en sus estados una foto de su brazo con algunas lesiones y escribió: "Yo no soy así, qué me está pasando".

Familiares observaron el mensaje y le informaron a la madre de la pequeña quien, según publica el diario La Opinión, se encontraba trabajando y la contactó.

(Foto: La Opinión)

"Comencé a llamarla, mandarle audios y mensajes pero no me atendía, hasta que me contestó que no tenía nada en el brazo" le explicó la mujer al diario La Crónica.

Cuando la señora llegó a su casa habló con su hija, y esta llorando le contó que desde que tenía nueve años había sido violada por su tío Elías, que en ese momento tenía 14 años.

La madre dice que le preguntó si sabía qué era una violación y la pequeña le respondió que sí.

(Foto: La Opinión)

En las averiguaciones, la víctima contó que la agresiones ocurrían mientras su abuela iba a misa y la dejaba a cargo del muchacho.

De acuerdo a La Opinión, la nena no sería la única víctima. Se desconoce si el joven fue capturado y enfrenta proceso penal.