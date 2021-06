Estados Unidos retira la visa a diputado Boris España por corrupción

El diputado Boris España, su esposa y sus dos hijos, tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó este jueves 17 de junio al diputado guatemalteco, Boris España, en el listado de "Participación en Corrupción Significativa".

La medida alcanza a la esposa del legislador, Liliana Maria Umaña Lemus de España, su hija, Karol Andrea España Umaña y su hijo menor de edad.

Con esta designación España y su familia tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Boris España en la Lista Negra

"España ha estado involucrado en actos de corrupción, incluidos el soborno y la injerencia en los procesos públicos, que pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas de Guatemala y la confianza del público guatemalteco en sus representantes", señala el Departamento de Estado en su página de internet.

"España permanece en el cargo a pesar de la conciencia generalizada de su participación en actos de corrupción importantes, lo que refleja una historia de impunidad en las instituciones gubernamentales de la República de Guatemala", agrega la entidad estadounidense.

We are announcing the public designation of Guatemalan Congressperson Boris España and his family due to his involvement in significant corruption including bribery and interfering with public processes. The U.S. stands vigilant against corruption. https://t.co/FTT3C5Azbp — Ned Price (@StateDeptSpox) June 17, 2021

En mayo, España fue incluido en una lista publicada por la congresista estadounidense, Norma Torres, señalado de actos de corrupción.

Señalamientos en Guatemala

España es señalado por el Ministerio Público de recibir sobornos para aprobar leyes solicitadas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El antejuicio contra España no prosperó. Sin embargo, el Departamento de Estado señala al legislador de estar implicado en actos de corrupción.

España llegó al Congreso en 2012, de la mano del extinto Partido Patriota. En 2019 consiguió la reelección con el partido Todos y actualmente integra el partido oficialista Vamos.