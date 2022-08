Empresario millonario se quita la vida tras confesar fraude en un video en vivo

Empresario millonario se quita la vida luego de confesar fraude durante video en vivo

OTRAS NOTICIAS: Así fue el bombardeo de Israel en la Franja de Gaza

El empresario Luis Oswaldo Espinoza originario de Jalisco, México conmocionó en redes sociales, luego de publicar un video confesando haber estafado a 130 personas, para después quitarse la vida.

En la grabación explica que por 30 años tuvo una empresa que manejaba inversiones inmobiliarias, pero que a partir de la pandemia por Covid-19 ya no pudo cubrir los compromisos adquiridos, sobrehipotecando los inmuebles comprados con inversiones de sus clientes.

Espinoza es acusado de cometer un fraude multimillonario con su empresa inmobiliaria AJP, en contra de 130 familias, según detalla la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

Como parte de la investigación en torno a las denuncias presentadas contra la empresa AJP que realiza la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, el día de hoy se ejecutaron órdenes de cateo.



Todos los detalles https://t.co/rUHAQuKLd2 pic.twitter.com/DkokrLlrDr — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 7, 2022



Entre las personas que Luis habría estafado, se encuentran figuras públicas como el director técnico argentino, Rubén Omar Romano, además de cantantes, actores y otros.

Hasta el momento, existen 190 denuncias en su contra presentadas ante Fiscalía.

Deslinda a terceros de su muerte

El empresario denunció amenazas de muerte tanto hacia él, como a sus hijos, por parte de socios políticos y demás personas involucradas en el supuesto inmobiliario, lo cual "no le permite seguir adelante".

Sin embargo, advirtió que no se responsabilice a nadie de su muerte y que en caso de haber defunciones colaterales a partir de lo sucedido, se proceda a investigar.

"Actualmente, no puedo seguir adelante ni con mi vida; los últimos seis meses de mi vida, me siento anímicamente, física y moralmente destrozado. Con el perdón de mis padres, de mis hijos, de mi esposa, no se responsabilice a nadie de mi muerte", señala.

Horas después de publicar el video, fue hallado en su residencia con un disparo en la cabeza, en una cama y con un arma en el pecho, por lo que autoridades forenses trasladaron el cuerpo a sus instalaciones para llevar a cabo la necropsia.