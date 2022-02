"Estamos listos": las palabras de civiles ucranianos que se unen al Ejército (video)

"Estoy listo" es la consigna de los civiles de Ucrania, quienes toman las armas mientras combatientes voluntarios armados con rifles de asalto patrullan el centro de Kiev, listos para defender a su país.

El diario estadounidense The New York Times entrevistó en Kiev, capital de Ucrania, a varios de los reclutas civiles que se unen con el deseo de defender su país de la invasión rusa, el territorio que los vio nacer y aman.

Hlib Bondarenko, programador de computadoras, dijo que han llegado a Kiev para recibir armas y pelear contra los rusos invasores. "No hay razón para creer que ellos se van a detener pronto y su objetivo, al menos para mí, parece ser la ocupación entera de mi país y la destrucción de todo lo que amo. Como un civil común, básicamente no tengo nada que ver con guerras o algo similar, yo no quisiera participar en algo así, pero no creo tener otra opción, esta es mi casa", sentenció.

Zakhar Nec dice que su motivación es simple: "Es mejor que estar sentado en casa y esperar a que algo te golpee". Por su parte, Olena Sokolan, gerente de negocios, relata que cuando escuchó las explosiones decidió que estaba lista. "Soy una mujer adulta, estoy sana, es mi responsabilidad".

Stepan, un estudiante, dijo: "Ahora que estamos atados a una región específica en Kiev, nos estamos preparando para la batalla en las calles, no están explicando cómo actuar en equipo, solos, cómo reaccionar ante eso". Mientras que Sergiy afirma que los están alentando, no veo a ninguno con miedo de usar las armas, por el contrario, hay más ucranianos armados ahora y mejor dormirá nuestra gente".