Corea del Sur: Estampida humana deja decenas de muertos en una fiesta (videos)

Una estampida humana durante la celebración de Halloween dejó decenas de muertos y varios heridos de gravedad en Corea del Sur.

Más de un centenar personas murieron luego de que se registrara una estampida en el barrio de Itaewon, Seúl en Corea del Sur.

El incidente se registró durante la celebración de Halloween que cada año reúne a miles de personas en dicha ciudad.

| URGENTE: La cadena MBC está confirmando, de acuerdo a sus fuentes, que más de 100 personas han muerto en el festival de Halloween de Itaewon. pic.twitter.com/lZALQDbdRN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2022

En redes sociales se han compartido videos de los momentos después de la tragedia, en donde se observa a decenas de personas en el suelo, mientras intentan reanimarlas por un aparente paro respiratorio.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ordenó ejecutar una operación de emergencia para suministrar primeros auxilios a los afectados.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park in Seoul (@chloepark) October 29, 2022

| AHORA: Itaewon, Corea del Sur: pic.twitter.com/nGvsBff0xv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2022

*Con información de El Periódico de España