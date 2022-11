"¡¿Están bien?!": el estremecedor video del retumbo en Villa Nueva

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que se registró un fuerte estruendo en una casa de Villa Nueva.

Una cámara de vigilancia, instalada en el interior de una vivienda en Villa Nueva, captó el momento en que ocurrió un fuerte retumbo que sacudió el hogar y varios sectores del municipio.

En las imágenes se observa a un joven caminando en la sala de su casa, cuando de pronto un fuerte estruendo estremece la casa. De inmediato, este pregunta al resto de sus familiares: "¡¿Están bien?!". El retumbo se registró el sábado 5 de noviembre a las 20:12 horas.

Los vecinos del área central de Villa Nueva se encuentran alarmados por varios retumbos que sacuden sus casas. Las zonas y colonias más mencionadas por los afectados son las zonas 1, 4 y 5 de Villa Nueva, las colonias Covitigss, El Tabacal, Fuentes del Valle, Ciudad del Sol, La Arada y Enriqueta. También en cercanías de un centro comercial, en colonias San Luis, San Miguelito y en el Parque de Villa Nueva.

Así se registró un fuerte estruendo en Villa Nueva el sábado 5 de noviembre. pic.twitter.com/UEZRBoiyVj — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 7, 2022

La respuesta del Insivumeh

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó, a través de sus estaciones sísmicas ubicadas en San José Pinula, que en Villa Canales y en los alrededores del Volcán de Pacaya se registró la señal sísmica transitoria a la 20:13 horas.

Sin embargo, la entidad aclara que no se trata de un evento sísmico tectónico, es decir que no hubo un desplazamiento de placas tectónicas, razón por la que no ha sido posible localizar el origen de las señales con precisión adecuada.