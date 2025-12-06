¡Temporada alta! Recomendaciones para no perder tu vuelo

Cada fin de año llega la temporada alta al Aeropuerto Internacional La Aurora, por ello la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) brinda algunas recomendaciones para que no pierdas tu vuelo.
Debido a las actividades navideñas aumenta el tráfico en varios puntos de la ciudad, sobre todo en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Además, muchas familias aprovechan esta temporada para viajar, por ello, las autoridades sugieren que planifiques tu llegada para estar anticipadamente en la terminal aérea.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) brinda estas recomendaciones:
- Revisa que tus documentos (pasaporte vigente, boleto y reservas, entre otros) estén en orden para agilizar el control migratorio.
- Confirma la programación de tu vuelo a través de las plataformas digitales de la aerolínea.
- Utiliza la web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que está abierta las 24 horas del día para presentar tu declaración jurada con 72 horas antes de tu viaje.