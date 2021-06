Municipal contrata al defensa paraguayo Milciades Portillo

"Me siento contento y feliz por esta oportunidad que se me está presentando. Espero aprovechar al máximo y llenar las expectativas de las personas. Tuve la oportunidad de hablar con el profesor Almeida y me habló bastante bien del club y la gente apasionada de Municipal. La verdad estoy muy ilusionado por esta oportunidad que se me está presentando y no la quiero desaprovechar”, expresó el defensa paraguayo de 29 años de edad.