Este será el salario de Messi si firma con el PSG

De acuerdo con el diario especializado en deportes L'Equipe, la Ligue 1 ofrecerá a Lionel Messi un contrato de dos años con la opción de extenderlo un año más.

Hacerse con los servicios del argentino supondría un golpe sobre la mesa del París Saint-Germain (PSG), propiedad de los cataríes, que aún no han logrado llevar al club al título de la Liga de Campeones, a pesar de la constelación de estrellas fichadas desde su llegada.

Messi no llegaría desde luego a terreno desconocido en el vestuario del PSG. Con Neymar coincidió en el Barça y acaba de pasar unos días de vacaciones con él en Ibiza. Por no hablar de su compañero en la albiceleste, Ángel Di María. El propio técnico del PSG es también argentino, Mauricio Pochettino, indica la AFP.

PSG will unveil Leo Messi at the Eiffel Tower in the coming days. pic.twitter.com/AjVZZC5NnZ — Leo Messi (@WeAreMessi) August 8, 2021

Esta es la oferta millonaria

El séxtuple Balón de Oro ganará hasta 769,000 euros a la semana en el club francés, según detalla L'Equipe. Las ganancias semanales del astro argentino apuntan que anualmente ganará alrededor de 40 millones de euros (Q367,445,205.90, aproximadamente) en la capital francesa.

Incluso, después de su transferencia, si Messi acepta quedarse en el Parque de los Príncipes durante tres años, podría ganar alrededor de 120 millones de euros al año, después de impuestos.

L'Equipe report PSG will be paying Lionel Messi €40m a year... after tax. — Sport Witness (@Sport_Witness) August 6, 2021 L'Equipe: 'PSG intends to be inventive and persuasive. A player of Messi's fame will inevitably generate additional income. It will also be likely to attract new economic partners, to spread the PSG brand even more in the world, to sell more jerseys.' — Sport Witness (@Sport_Witness) August 6, 2021

Según L'Equipe, "el PSG pretende ser inventivo y persuasivo. Un jugador de la fama de Messi inevitablemente generará ingresos adicionales. También será probable que atraiga nuevos socios económicos, que difunda aún más la marca PSG en el mundo, que venda más camisetas".

Por otro lado, el diario Sport Witness explica en su red social, que el PSG ya les había dicho a los que gestionan las finanzas en el fútbol francés que habían presupuestado una pérdida de 250-300 millones de euros para la temporada 2021/22. Estaban planeando 180 millones de euros en ventas de jugadores, pero eso aún no ha sucedido. Eso es todo antes de Messi.

PSG are preparing to offer a two-years deal to Messi plus one-year option with a €40M net per season salary. #PSG



(via @lequipe) — Football Transfers (@Transferzone00) August 6, 2021

PSG espera prueba médica de Messi

Además, L'Équipe detalla que el PSG tiene la previsión de cerrar el acuerdo para que Leo pase revisión médica lo antes posible y ligarle finalmente como futbolista parisino.

Durante la rueda prensa de este domingo 8 de agosto ofrecida por Messi, quien entre lágrimas se despidió del Barça en el Auditori 1899 del Camp Nou, confesó que no había "nada cerrado", pero confirmó que está en conversaciones con diferentes clubes, entre ellos el París Saint-Germain.

Sin embargo, Lauren Julien, periodista del canal deportivo ESPN, sostiene que Messi tendrá su prueba médica esta noche o mañana por la mañana en París, antes de firmar su contrato.