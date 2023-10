Esto dice EE.UU. por la orden de la CC contra manifestantes

-

Un alto funcionario de Estados Unidos y la Misión de Observación de la OEA se pronunciaron por lo ordenado por la CC en contra de manifestantes.

Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara el desalojo de los manifestantes que permanecen en las afueras del Ministerio Público (MP) para permitir el ingreso y egreso al edificio, un alto funcionario de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, se pronunciaron al respecto.

Se trata de Brian A. Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien indicó a través de redes sociales que repudiaban la orden de la CC y que esas acciones buscan impedir la toma de posesión del mandatario electo Bernardo Arévalo.

"Repudiamos la orden de la Corte de Constitucionalidad de desalojar con el uso de fuerza a manifestantes pacíficos de los espacios de manifestación en Guatemala. Las acciones antidemocráticas del Ministerio Público y otros que buscan impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo fracasarán", indicó el funcionario.

También indicó que utilizarán las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes intenten socavar la democracia e hizo un llamado a todos a que actúen con moderación y protejan el derecho a la manifestación.

"Utilizaremos todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y de quienes intenten socavar la democracia. Hacemos un llamado a todos para que actúen con moderación, protejan el derecho a manifestar pacíficamente y prioricen el diálogo", reiteró Nichols.

Por último afirmó que junto a la comunidad internacional permanecen con el pueblo de Guatemala que ya eligió a Arévalo en las recientes Elecciones Generales.

"Nosotros, junto con la comunidad internacional, permanecemos junto al pueblo guatemalteco que ha hecho oír su voz por medio de su voto, eligiendo a Bernardo Arévalo, como lo oficializó el Tribunal Supremo Electoral", puntualizó.

Misión de Mediación de la OEA

Mientras tanto, la Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos y recordó la legitimidad de la protesta. También se refirió a que el TSE expresión los resultados y que nadie se puede anteponer a esa decisión.

"Mientras la tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los cortes de carretera, como contrapartida, se radicaliza la posición de algunos órganos del Estado que han llegado incluso a acusar judicialmente a un Ministro por mantener una actitud pacífica y prudente que, además, ha arrojado en la práctica excelentes resultados", indicaron por medio de un comunicado.

Además, indicaron que: "La Misión llama a todos los actores políticos y sociales a asumir con absoluta claridad y consciencia que cualquier desvío o exceso pone en riesgo la paz y, con ella, el derecho de todas y todos los guatemaltecos de elegir su destino".

En el escrito, también afirmaron que la Misión de Mediación y la Secretaría General reiteraron la importancia de garantizar que el proceso de transición gubernamental continúe de manera pacífica y que no se vea afectado por ningún requerimiento o reclamos al gobierno electo.