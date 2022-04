Así funcionarán los restaurantes tras la eliminación del límite de aforo en Guatemala

El Ministerio de Salud anunció la desescalada de medidas contra el Covid-19: la mascarilla ya no es obligatoria en espacios abiertos y el límite de aforo quedó eliminado.

Los restaurantes fueron de los negocios más afectados por las medidas contra el Covid-19. Principalmente por el límite de aforo en los locales, lo cual los llevó a colocar letreros en mesas con la leyenda: "No usar. Mantén tu distancia".

Eventualmente, la reducción de comensales afectó sus ingresos. Ahora, el Ministerio de Salud eliminó el aforo de todos los espacios cerrados: mercados, supermercados, centros comerciales y restaurantes.

Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes (Grega GT), explicó a Soy502 que los restaurantes abrirán los espacios de forma paulatina.

"Una ventaja de esto es ya no tener el riesgo de ser multados ante la supervisión de ciertas entidades, dadas las nuevas medidas anunciadas", explicó Az.

Uso de mascarillas

El presidente de Grega GT informó que tomaron la decisión de continuar con el uso de la mascarilla para la tranquilidad de los comensales. Además, Az hizo énfasis en que han vacunado al 100% de sus colaboradores. Explicó, además que seguirán tomando la temperatura, el uso de alcohol en gel y el lavado de manos constante para las personas que los visiten.

"No podemos relajarnos, podemos tener la tranquilidad que vamos por buen camino, pero no confiarnos ya que, a pesar que la vacunación ha avanzado, aún existe un gran porcentaje que no lo a hecho y aún puede tener un impacto. Queremos que todos los que nos visiten vean que como gremio cuidamos y pensamos en todos.", indicó Az.

