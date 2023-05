Esto dice el Ministerio de Salud sobre el fin de la pandemia del Covid-19

Tras el anuncio de la OMS sobre la llegada del fin de la pandemia del Covid-19, el Ministerio de Salud se pronuncia al respecto.



Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que el Covid-19 ya no constituye una emergencia de salud pública, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió un comunicado pronunciándose al respecto.

Indicó que se continuará con espacios de atención a pacientes con enfermedades respiratorias.

Además, recomendó que se apliquen las vacunas de acuerdo al esquema establecido priorizando a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Esto para ir en concordancia de los declarado por el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Jarbas Barbosa quien instó a no bajar la guardia.

La autoridad de Salud en Guatemala recomienda continuar con los esquemas de vacunación contra el Covid-19. (Foto: archivo/Soy502)

Número de casos de Covid se reducen

La cartera de Salud puntualiza que la OMS en su declaración establece "Una disminución global significativa en el número semanal de muertes, hospitalizaciones y admisiones a unidades de cuidados intensivos relacionadas con Covid-19 desde el comienzo de la pandemia. Si bien el SARS-CoV-2 continúa evolucionando, las variantes que circulan actualmente no parecen estar asociadas con una mayor gravedad".

En Guatemala, según el Sistema de Alertas Sanitarias oficiales, al 27 de abril reporta 56 municipios en alerta naranja y 284 en alerta amarilla.

Adicionalmente, según el tablero de Covid-19 publicado 4 de mayo la positividad es del 2.62% y hasta el 23 de abril el porcentaje de ocupación hospitalaria es del 2.5%, esto muestra indicadores bajos de contagio y gravedad por Covid-19.

Salud indica que en Guatemala la cobertura de 60 años o más es del 74.85% con primera dosis y 68.44% con segunda dosis.

La recomendación de los profesionales es que esta vacuna se aplique de acuerdo al esquema de vacunación para grupos priorizados (mujeres en estado de gestación, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas).

I welcome @DrTedros decision to accept the Emergency Committee's recommendation to end the COVID-19 public health emergency.



COVID-19 will remain an important global public health priority. https://t.co/QgfFhT0R5l — Jarbas Barbosa (@DirOPSPAHO) May 5, 2023