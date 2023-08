Esto dijeron las autoridades acerca del agujero en calzada La Paz

-

A través de un video en redes sociales, un usuario alertó por una perturbación de tierra en un área de la calzada La Paz, que podría provocar un hundimiento considerable, las autoridades municipales respondieron ante lo que ocurre.

El usuario Darwin Meda grabó un video donde se aprecia un agujero bajo la famosa calzada que comunica la carretera con zona 5, El Atlántico, 18 y bulevar Lourdes en dirección a zonas 17 y 16 de la Ciudad de Guatemala.

El área afectada estaría cercana a las bodegas de Cemaco, arriba de un agujero que sería parte de un túnel o el paso del río. Justo allí se aprecia que la tierra está comenzando a ceder.

Al respecto la Municipalidad de Guatemala se pronunció publicando un post en las redes sociales donde explicaba cómo está la situación en el sector.

Según la comuna capitalina las fuertes lluvias ocurridas el domingo 13 de agosto provocaron un deslizamiento a la altura de la 27 calle, zona 5, en Calzada La Paz, sobre el Río Negro.

A la vez afirmaron que trabajan desde hace más de 13 días para reforzar el talud y reparar la tubería que presenta daños estructurales, los trabajos en el área se realizan a toda hora, por lo que los vecinos podrán ver a empleados municipales en distintos horarios.

