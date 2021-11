Esto pasará con el hombre que viajó a Miami oculto en tren de aterrizaje de un avión

Esto pasará con el hombre que viajó oculto en el tren de aterrizaje de un avión desde Guatemala a Miami, este sábado, 27 de noviembre.

La oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos ha informado que el hombre que viajó como polizón en el tren de aterrizaje del vuelo 1182 de American Airlines, este sábado, se encuentra bajo arresto.

"En el Aeropuerto Internacional de Miami detuvieron a un hombre de 26 años que intentó evadir la detección en el compartimiento del tren de aterrizaje de una aeronave que llegaba de Guatemala el sábado por la mañana", indicaron las autoridades, en un mensaje transmitido por Telemundo 47.

"El individuo fue evaluado por los Servicios Médicos de Emergencia y llevado a un hospital para una evaluación médica. Las personas corren riesgos extremos cuando intentan ocultarse en espacios confinados como un avión. Este incidente sigue bajo investigación", agregó la entidad migratoria.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) November 27, 2021

El abogado de Inmigración, Ángel Leal, explicó que además del arresto, el polizón podría enfrentar una orden de expulsión acelerada.

"Y luego, en ese momento, si de hecho es una persona que está tratando de huir de la persecución y que quiere solicitar asilo", aclaró Leal, "Se le brindará la oportunidad de una entrevista de miedo creíble ante un oficial de asilo, pero probablemente estará detenido durante ese proceso".

Previo a la detención, miembros del Cuerpo de Bomberos de Miami Dade trasladaron al hombre al Hospital Jackson Memorial para que recibiera atención médica. Esto, debido al riesgo mortal que enfrentó tras viajar en esas condiciones.

Hasta el momento, tanto las autoridades de Guatemala como de Estados Unidos no han revelado la identidad del sujeto y señalan que el caso está bajo investigación.