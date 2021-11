Esto dice Aeronáutica Civil del hombre que viajó en el tren de aterrizaje

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala se pronuncia sobre el hombre que viajó en el tren de aterrizaje de un avión con destino a Miami, EE.UU.

La cuenta de Only in Dade compartió el video de un que viajó en el tren de aterrizaje de uno de los aviones de American Airlines. El usuario que publicó el video indicó que el hombre arribó ileso luego de dos horas y media de trayecto.

Samuel Orozco, vocero de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), dijo que "el asunto aún se encuentra bajo investigación en el país", por lo que no pudo brindar más detalles.

Se trata del vuelo de American Airlines 1182 donde un hombre de 26 años, se escondió en el tren de aterrizaje del Boeing 737NG y logró sobrevivir. El hombre fue auxiliado por trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami, en el estado de La Florida, Estados Unidos.

Mientras tanto, el polizón, quien aún no ha sido identificado, se encuentra bajo custodia de agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (Custom and Borders Protection, CBP).