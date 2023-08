¡Final inesperado! Esto pasó con motorista que casi es arrollado en gasolinera

-

El motorista compartió el susto que se llevó mientras echaba gasolina. Ante varias peticiones, reveló cuál fue el final de la incómoda situación.

Recientemente, un conductor de motocicleta compartió un video del susto que se llevó mientras se encontraba en una gasolinera.

En el clip se muestra el momento en que el motorista casi es embestido por un vehículo que ingresa al lugar a excesiva velocidad, pero se salva por solo unos centímetros.

Tras hacerse viral el incidente y recibir decenas de comentarios de usuarios en redes sociales "exigiendo" la segunda parte, el conductor reveló un nuevo video mostrando el desenlace de lo ocurrido.

#gasolinera #shell #accidente #susto #guatemala #chapin #chapines #motoristas #traficogt #valiendomadres #casi #porpoco #bikerencasateesperan #paciencia #montondehashtags #closecall #sustosquenodangusto #trafico #yamahastryker #motorcycle #fy #fyp #video #360 #insta360 ♬ sonido original - Yve_tth✌️ @stryker_scarlett Qué hubieran hecho ustedes? . . . . #motorista

En las nuevas imágenes se observa cómo el conductor del carro blanco que ingresó a la estación, se baja del mismo y camina en dirección al motorista.

"El man se baja de su auto y se dirige a mí... Procedo a acercarme. Acá le hice mención que esa no era manera de entrar a una gasolinera y que casi me me tira", se lee en el video.

Sin embargo, la acción del automovilista sorprendió al motorista. "Y luego me dice que es seguidor de mi página y que le fascina la moto... Me da la mano", agregó.

Finalmente, el motorista compartió un mensaje de reflexión sobre el cuidado que se debe tener al volante. En comentarios, usuarios elogiaron la actitud del hombre del vehículo.

Así terminó todo: